В Киеве прекратили деятельность борделей под видом массажных салонов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Столичные полицейские пресекли деятельность двух борделей, которые функционировали под видом массажных салонов. Их организовывала 23-летняя жительница Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Столичные полицейские пресекли деятельность нескольких „массажных“ салонов. Организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры в столице, где женщины-проститутки оказывали услуги интимного характера”, — говорится в сообщении.
Указано, что полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
“Организатор преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области. Правонарушительница размещала в Интернете объявление о предоставлении услуг эротического массажа. За час „развлечений“ клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организаторке, а остальные оставляли себе”, — сообщила временно исполняющая обязанности начальника отдела УБПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк.
Сообщается, что организаторке преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей выберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
“Работники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов — денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки”, — добавили в отделе коммуникации.
Также отмечается, что на двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Киеве задержали двух женщин-сутенерок за организацию пикантного бизнеса.