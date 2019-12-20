У Києві затримали двох жінок-сутенерок за організацію "пікантного бізнесу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві затримали двох жінок, які займались сутенерством та втягували дівчат у заняття проституцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Столичні поліцейські затримали двох жінок за організацію пікантного бізнесу. Зловмисниця з подругою займалась сутенерством та втягувала дівчат у зайняття проституцією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінки винаймали номери в готелях або квартирах, де повії надавали клієнтам за гроші послуги сексуального характеру. Вартість надання повіями зазначених послуг – від 200 доларів США, із них 50% від отриманих повіями коштів забирали собі. Гроші зловмисниці отримували від дівчат особисто або на банківські карти.
"Жінок, 1976 та 1978 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 7 років позбавлення волі", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за втягнення дівчат у заняття проституцією.