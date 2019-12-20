В Киеве задержали двух женщин-сутенерок за организацию "пикантного бизнеса"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве задержали двух женщин, которые занимались сутенерством и втягивали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Столичные полицейские задержали двух женщин за организацию пикантного бизнеса. Злоумышленница с подругой занималась сутенерством и втягивала девушек в занятие проституцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщины снимали номера в гостиницах или квартирах, где проститутки оказывали клиентам за деньги услуги сексуального характера. Стоимость предоставления проститутками указанных услуг - от 200 долларов США, из них 50% от полученных проститутками средств забирали себе. Деньги злоумышленницы получали от девушек лично или на банковские карты.
"Женщин, 1976 и 1978 г.р., задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Киеве задержали мужчину за вовлечение девушек в занятие проституцией.