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У Києві затримали чоловіка за втягнення дівчат у заняття проституцією

У Києві затримали чоловіка за втягнення дівчат у заняття проституцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві затримали сутенера та його спільників, які знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм "заробити". За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві. 

"Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками Київської місцевої прокуратури № 10 та слідчими Шевченківського управління поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством", - йдеться в повідомленні.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організатора та його спільників: 

"Ми встановили, що підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм "заробити". Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину".

Організатора "бізнесу" - жителя Вінницької області, 1983 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями мешкання фігурантів, надання послуг сексуального характеру та в автомобілях організатора, у ході яких вилучили речові докази злочинної діяльності: грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки. 

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення про підозру спільникам затриманого та притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Нагадаємо, у Києві викрили бордель, замаскований під салон еротичного масажу.

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