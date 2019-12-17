У Києві затримали чоловіка за втягнення дівчат у заняття проституцією

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві затримали сутенера та його спільників, які знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм "заробити". За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.