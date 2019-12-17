У Києві затримали чоловіка за втягнення дівчат у заняття проституцією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві затримали сутенера та його спільників, які знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм "заробити". За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
"Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками Київської місцевої прокуратури № 10 та слідчими Шевченківського управління поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством", - йдеться в повідомленні.
Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організатора та його спільників:
"Ми встановили, що підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм "заробити". Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину".
Організатора "бізнесу" - жителя Вінницької області, 1983 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями мешкання фігурантів, надання послуг сексуального характеру та в автомобілях організатора, у ході яких вилучили речові докази злочинної діяльності: грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення про підозру спільникам затриманого та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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