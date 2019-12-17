В Киеве задержали мужчину за вовлечение девушек в занятие проституцией

"Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 10 и следователями Шевченковского управления полиции задержали четырех человек, которые занимались сутенерством", - говорится в сообщении.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители задержали организатора и его сообщников:

"Мы установили, что подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им "заработать". После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину".

Организатора "бизнеса" - жителя Винницкой области, 1983 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели пять обысков по местам проживания фигурантов, оказания услуг сексуального характера и в автомобилях организатора, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам задержанного и привлечения их к уголовной ответственности.

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