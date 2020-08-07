В деле "массажного" борделя на Печерске с годовым оборотом в 115 млн грн будут судить 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа УНН. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группы, подозреваемых в организации сети притонов, которая имела годовой оборот в 115 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №3 направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группы по фактам создания и содержания притонов, сводничества, сутенерства, вовлечение лиц в занятие проституцией и легализации средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было установлено, что группа лиц наладила на территории столицы разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Стоимость услуг в указанных заведениях составляла от 600 до 5 тыс. гривен в час.
"С целью конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные преступным путем средства. Годовой оборот незаконного бизнеса составлял более 115 млн гривен", - указано в сообщении.
Сообщается, что по результатам досудебного расследования 7 членам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 303 (сутенерство) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
"С целью дальнейшей специальной конфискации в доход государства наложен арест на 92 банковских счета и на имущество организатора, а именно на 2 земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, 3 квартиры в Киеве, квартиру во Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль. Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на столичном Печерске разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон.