У Києві співробітник СБУ підозрюється у прикритті проституції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві завершили розслідування стосовно співробітника СБУ, який підозрюється у прикритті проституції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань...завершили досудове розслідування відносно працівника Центрального апарату Служби безпеки України за підозрою у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідування встановлено, що працівник СБУ систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від громадянок, які незаконно займаються наданням послуг інтимного характеру, за неповідомлення про виявлене правопорушення компетентних органів та непритягнення до відповідальності правопорушниць.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та 6 учасників злочинної групи, яких підозрюють в організації мережі місць розпусти, що мала річний обіг у 115 млн грн.