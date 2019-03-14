В Киеве сегодня без осадков

"В Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с", - указали синоптики.

Температура днем 7-9° тепла.

Напомним, в Украине в четверг, 14 марта, ожидается небольшой дождь на западе, в Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем достигнет 10 градусов тепла.