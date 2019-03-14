В Киеве сегодня без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В столице в четверг, 14 марта, ожидается погода без осадков, потеплеет до 9 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидромецентру.
"В Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с", - указали синоптики.
Температура днем 7-9° тепла.
Напомним, в Украине в четверг, 14 марта, ожидается небольшой дождь на западе, в Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем достигнет 10 градусов тепла.