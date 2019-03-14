Сьогодні в Україні потепліє до 10 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні у четвер, 14 березня, очікується невеликий дощ на заході, Житомирщині та Київщині, на решті території країни без опадів. Температура повітря вдень сягне 10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 березня у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 5-10° тепла; у Карпатах протягом доби 0-5° морозу.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.