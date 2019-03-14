Сегодня в Украине потеплеет до 10 градусов

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине в четверг, 14 марта, ожидается небольшой дождь на западе, Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.