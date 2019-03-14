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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине потеплеет до 10 градусов

Киев • УНН

 • 6982 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине в четверг, 14 марта, ожидается небольшой дождь на западе, Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине потеплеет до 10 градусов

"14 марта в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура днем 5-10° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.

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