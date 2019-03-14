У Києві сьогодні без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У столиці у четвер, 14 березня, очікується погода без опадів, потепліє до 9 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідромецентру.
"У Києві без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с", - вказали синоптики.
Температура вдень 7-9° тепла.
Нагадаємо, в Україні у четвер, 14 березня, очікується невеликий дощ на заході, Житомирщині та Київщині, на решті території країни без опадів. Температура повітря вдень сягне 10 градусів тепла.