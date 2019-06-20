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В Киеве следователя прокуратуры задержали на взятке в 5 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 14475 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве следователя прокуратуры задержали на взятке в 5 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

В Киеве следователя прокуратуры задержали на взятке в 5 тыс. долларов

"Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины задержан следователь прокуратуры Киевской области во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, следователь совместно с посредником требовали взятку в размере 5000 долларов у пострадавшего за: активизацию досудебного расследования в уголовном производстве, а также передачу на ответственное хранение его угнанного авто Volkswagen Multivan.

Отмечается, что следователя и посредника задержали во время получения второй части средств в сумме 3000 долларов, деньги изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщал УНН, на взятке поймали одесских таможенников и пограничников.

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