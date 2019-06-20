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У Києві слідчого прокуратури затримали на хабарі у 5 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві слідчого прокуратури затримали на хабарі у 5 тис. доларів. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

У Києві слідчого прокуратури затримали на хабарі у 5 тис. доларів

"Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України затримано слідчого прокуратури Київської області під час отримання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, слідчий спільно з посередником вимагали хабар у розмірі 5000 доларів у потерпілого за: активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також передачу на відповідальне зберігання його викраденого авто Volkswagen Multivan.

Зазначається, що слідчого та посередника було затримано під час отримання другої частини коштів у сумі 3000 доларів, гроші вилучено.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3, ст. 368 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Як повідомляв УНН, на хабарі спіймали одеських митників і прикордонників. 

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