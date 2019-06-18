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На хабарі спіймали одеських митників і прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр спецслужби.

На хабарі спіймали одеських митників і прикордонників

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання. У середньому "такса" за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від 300 доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон", - зазначили в СБУ.

Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США, додали у спецслужбі.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.

Нагадаємо, СБУ спіймала на хабарі одного з керівників військкомату в Одесі.

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