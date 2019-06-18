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На взятке поймали одесских таможенников и пограничников

Киев • УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

На взятке поймали одесских таможенников и пограничников

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег от граждан за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления. В среднем "такса" за лояльное отношение таможенников и пограничников составляла от 300 долларов США представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через государственную границу", - отметили в СБУ.

Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды. Правоохранители задержали старших смен таможенников и пограничников пункта пропуска на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы неправомерной выгоды в размере 600 долларов США, добавили в спецслужбе.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности таможни.

Напомним, СБУ поймала на взятке одного из руководителей военкомата в Одессе.

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