В Киеве ситуация с укрытиями критическая - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Ситуация с укрытиями в Киеве остается критической. Половина проверенных укрытий не готова. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, передает УНН.
Цитата
«Подвели итоги 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», - написал Камышин.
Дополнение
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.
После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.
В Киеве через приложение "Киев Цифровой" запустили возможность жаловаться на проблемы с укрытиями и за сутки такой работы поступило более тысячи жалоб, почти половина - из-за закрытых бомбоубежищ.
5 июня мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. По его данным, 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном.
Перед этим Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.