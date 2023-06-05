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У Києві ситуація з укриттями критична - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Ситуація з укриттями у Києві залишається критичною. Половина перевірених укриттів не готова. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram, передає УНН.

У Києві ситуація з укриттями критична - міністр

Цитата

«Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова», - написав Камишін.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.

У Києві через додаток "Київ Цифровий" запустили можливість скаржитися на проблеми з укриттями і за добу такої роботи надійшла понад тисяча скарг, майже половина - через закриті бомбосховища.

5 червня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів. ЗА його даними, 63% укриттів столиці перебувають у задовільному стані, а 37% - у незадовільному.

Перед цим Кличко заявляв, що доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий.

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