В Киеве ищут взрывчатку сразу на нескольких объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве ищут взрывчатку в больнице №9. В полиции эту информацию подтверждают и добавляют, что неизвестный сообщил о взрывчатке сразу на нескольких объектах, передает УНН.
Как сообщили журналисту УНН очевидцы, из больницы №9 эвакуировали персонал и больных.
В пресс-службе полиции сообщили, что правоохранители проверяют информацию о заминировании.
"Поступило анонимное сообщение о заминировании супермаркетов, детских садов, торговых центров. Эта больница также входит в перечень этих объектов, о заминировании которых сообщил аноним. Мы проверяем эти факты", - сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
Однако она не уточнила, сколько объектов в Киеве проверяют.
Напомним, во Львове третьеклашка "заминировала" школу.