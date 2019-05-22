У Києві шукають вибухівку одразу на кількох об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві шукають вибухівку у лікарні №9. У поліції цю інформацію підтверджують і додають, що невідомий повідомив про вибухівку одразу на декількох об'єктах, передає УНН.
Як повідомили журналісту УНН очевидці, із лікарні №9 евакуювали персонал та хворих.
У прес-службі поліції повідомили, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.
"Надійшли анонімні повідомлення про замінування супермаркетів, дитячих садочків, торгових центрів. Ця лікарня також входить в перелік цих об'єктів, про замінування яких повідомив анонім. Ми перевіряємо ці факти", - повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.
Проте вона не уточнила, скільки об'єктів у Києві перевіряють.
Нагадаємо, у Львові третьокласниця “замінувала” школу.