В Киеве СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ. Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведения антитеррористической операции.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности. Сейчас проверяется информация о связей пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.
В рамках открытого уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили жителя Белгород-Днестровская, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.