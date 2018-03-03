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У Києві СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

У Києві СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві адміністраторів антиукраїнських груп в соціальних мережах. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Оперативники спецслужби встановили, що два мешканці столиці створили у соцмережах низку акаунтів, через які здійснювали адміністрування та модерування антиукраїнських спільнот. Правоохоронці задокументували, що зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризації незаконних збройних формувань ОРДЛО та поширювали інформацію, яка дискредитує проведення антитерористичної операції.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБ України виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення протиправної діяльності. Наразі перевіряється інформація стосовно зв’язків пропагандистів з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

У рамках відкритого кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили мешканця Білгород-Дністровська, який через соціальні мережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.

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