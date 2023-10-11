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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве началось прощание с Ниной Матвиенко

В Киеве началось прощание с Ниной Матвиенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В столице сегодня прощаются с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, информирует УНН.

Детали

Гроб с телом Матвиенко установлен в помещении Национальной филармонии Украины.

Попрощаться могут все желающие.

Похоронят певицу на Зверинецком кладбище.

Напомним

По смерть выдающейся украинской певицы в воскресенье утром сообщила ее дочь Тоня Матвиенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти артистки.

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