В Киеве началось прощание с Ниной Матвиенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В столице сегодня прощаются с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, информирует УНН.
Детали
Гроб с телом Матвиенко установлен в помещении Национальной филармонии Украины.
Попрощаться могут все желающие.
Похоронят певицу на Зверинецком кладбище.
Напомним
По смерть выдающейся украинской певицы в воскресенье утром сообщила ее дочь Тоня Матвиенко на своей странице в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти артистки.