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«З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос»: Президент висловив співчуття з приводу смерті Ніни Матвієнко

Київ • УНН

 • 585277 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У неділю 8 жовтня померла артистка Ніна Матвієнко. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті артистки, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова.
Ніна Митрофанівна Матвієнко.

Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети.

З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні.
Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні.
Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»...

Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті.

Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!», - написав Президент у своєму Telegram.

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