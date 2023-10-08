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"С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос": Президент выразил соболезнования по поводу смерти Нины Матвиенко

Киев • УНН

 • 585275 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В воскресенье 8 октября умерла артистка Нина Матвиенко. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти артистки, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко.

Овации ее уникальному пению звучали в залах по всей Украине, в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, в странах Латинской Америки и многих других местах планеты.

С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни.

Колядки, щедривки, веснушки, купальские, жатварские и обжиночные, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»...

Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти.

Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», - написал Президент в своем Telegram.

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