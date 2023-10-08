"С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос": Президент выразил соболезнования по поводу смерти Нины Матвиенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В воскресенье 8 октября умерла артистка Нина Матвиенко. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти артистки, пишет УНН.
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«Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко.
Овации ее уникальному пению звучали в залах по всей Украине, в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, в странах Латинской Америки и многих других местах планеты.
С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни.
Колядки, щедривки, веснушки, купальские, жатварские и обжиночные, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»...
Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти.
Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», - написал Президент в своем Telegram.