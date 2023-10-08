Померла народна артистка Ніна Матвієнко

Цитата

“Мама померла...”, — лаконічно написала Тоня Матвієнко, і прикріпила кольорову світлину своєї матері до посту.

Деталі

Смерть артистки підтвердив і її зять Арсен Мірзорян. У соцмережі фейсбук він продублював фото тещі, яке опублікувала його дружина, та додав, що це “Невимовна втрата... Царство небесне...”.

Ніні Матвієнко мало виповнитись 10 жовтня 76 років.

Додатково

Ніна Матвієнко співачка та акторка. Лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України, член Спілки кінематографістів України (1989).

Матвієнко відома своїм упізнаваним тембром, який передався й її донці Антоніні. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII–XVIII сторіччя.

Вона грала в телевиставах (“Маруся Чурай”, “Катерина Білокур”, “Розлилися води на чотири броди”), художніх фільмах (“Солом’яні дзвони”, “Пропала грамота”), в радіовиставах (“Політ стріли”, “Кларнети ніжності”). Озвучила низку науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм.

Матвієнко перш за все відома своїми виконаннями “Пісня про матір”, “Колискова”, “Мальви”, “Квітка-душа”, “Сміються, плачуть солов’ї”, “Що то за предиво” та “На городі явори”.