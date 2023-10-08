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Умерла народная артистка Нина Матвиенко

Умерла народная артистка Нина Матвиенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. О смерти известной украинской певицы в воскресенье утром сообщила её дочь Тоня Матвиенко на своей странице в Фейбук, передаёт УНН.

Цитата

“Мама умерла.”, — лаконично написала Тоня Матвиенко, и прикрепила цветную фотографию своей матери к посту.

Детали

Смерть артистки подтвердил и ее зять Арсен Мирзорян. В соцсети фейсбук он продублировал фото тещи, которое опубликовала его жена, и добавил, что это “неописуемая потеря. Царство Небесное.”.

Нине Матвиенко должно было исполниться 10 октября 76 лет.

Дополнительно

Нина Матвиенко певица и актриса. Лауреат Государственной премии УССР им. Шевченко (1988), Герой Украины, член Союза кинематографистов Украины (1989).

Матвиенко известна своим уникальным тембром, который передался и ее дочери Антонине. В репертуаре певицы много народных песен, среди них обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады, украинские песни XVII–XVIII столетия.

Она играла в телесппектаклях (“Маруся Чурай”, “Екатерина Билокур”, “разлились воды на четыре брода”), художественных фильмах (“Солом’Яни колокола”, “Пропала грамота”), в радиоспектаклях (“полет стрелы”, “кларнеты нежности”). Озвучила ряд научно-популярных, хроникально-документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм.

Матвиенко прежде всего известна своими исполнениями “Песня о матери”, “Колыбельная”, “мальвы”, “цветок-душа”, “смеются, плачут солов’й”, “что то за предиво” и “на огороде яворы”.

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