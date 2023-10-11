У Києві розпочалося прощання з Ніною Матвієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У столиці сьогодні прощаються з народною артисткою України Ніною Матвієнко, інформує УНН.
Деталі
Труна з тілом Матвієнко встановлена у приміщенні Національної філармонії України.
Попрощатися можуть усі охочі.
Поховають співачку на Звіринецькому цвинтарі.
Нагадаємо
Про смерть визначної української співачки в неділю зранку повідомила її донька Тоня Матвієнко на своїй сторінці у Facebook.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті артистки.