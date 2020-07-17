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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101400 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115687 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103887 просмотра

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В Киеве проведут рейды по шлагбаумах после смерти человека на Русановских садах

В Киеве проведут рейды по шлагбаумах после смерти человека на Русановских садах

Киев  •  УНН

 • 24655 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. После известия о смерти человека на Русановских садах из-за незаконно установленного шлагбаума киевская власть разработает порядок установления шлагбаумов, чтобы их не размещали самовольно. Об этом во время брифинга в пятницу заявил киевский городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На днях на Русановских садах произошла трагическая ситуация. Когда медики "скорой" не смогли доехать до пострадавшего мужчины. Машина "скорой" остановилась в 300 метрах от места назначения. Так как на одной из улиц были закрыты ворота. А на другой движению препятствовал самодельный шлагбаум. К сожалению, человек, которому требовалась медицинская помощь, умер", - отметил он.

Кличко отметил, что инспектор по благоустройству уже внес предписание с требованием предоставить разрешительную документацию на установку этого шлагбаума. Мэр отметил, что жители могут убрать его сами. А если требования предписания не будут выполнены до конца дня пятницы, шлагбаум демонтируют специалисты столичного благоустройства.

"Таких самовольно установленных жителями препятствий для движения в городе много. И они создают проблемы для проезда служб быстрого реагирования - спасателей, аварийных бригад, скорой помощи", - добавил Кличко.

По его словам, для комплексного решения этой проблемы необходимо разработать и утвердить порядок установления шлагбаумов и других средств.

"Ведь на сегодня этот вопрос не урегулирован. Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установку шлагбаумов, из Правил благоустройства города. Разработать новый документ должны Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом благоустройства и районами. Я дал такое поручение. Также поручил райадминистрациям столицы осуществить рейды по законности установленных шлагбаумов и других искусственных препятствий, которые мешают проезду спецтранспорта, и предоставить информацию в Департамент благоустройства для соответствующего реагирования", - подытожил Кличко.

Напомним, в следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика.

Украинские Национальные Новости

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