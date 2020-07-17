В Киеве проведут рейды по шлагбаумах после смерти человека на Русановских садах

"На днях на Русановских садах произошла трагическая ситуация. Когда медики "скорой" не смогли доехать до пострадавшего мужчины. Машина "скорой" остановилась в 300 метрах от места назначения. Так как на одной из улиц были закрыты ворота. А на другой движению препятствовал самодельный шлагбаум. К сожалению, человек, которому требовалась медицинская помощь, умер", - отметил он.



Кличко отметил, что инспектор по благоустройству уже внес предписание с требованием предоставить разрешительную документацию на установку этого шлагбаума. Мэр отметил, что жители могут убрать его сами. А если требования предписания не будут выполнены до конца дня пятницы, шлагбаум демонтируют специалисты столичного благоустройства.



"Таких самовольно установленных жителями препятствий для движения в городе много. И они создают проблемы для проезда служб быстрого реагирования - спасателей, аварийных бригад, скорой помощи", - добавил Кличко.



По его словам, для комплексного решения этой проблемы необходимо разработать и утвердить порядок установления шлагбаумов и других средств.



"Ведь на сегодня этот вопрос не урегулирован. Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установку шлагбаумов, из Правил благоустройства города. Разработать новый документ должны Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом благоустройства и районами. Я дал такое поручение. Также поручил райадминистрациям столицы осуществить рейды по законности установленных шлагбаумов и других искусственных препятствий, которые мешают проезду спецтранспорта, и предоставить информацию в Департамент благоустройства для соответствующего реагирования", - подытожил Кличко.



Напомним, в следующем году планируется капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика.