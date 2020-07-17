У Києві проведуть рейди по шлагбаумах після смерті людини на Русанівських садах

ukru
Ексклюзив
08:24 • 21379 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 68610 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 89293 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 162021 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134503 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144981 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146673 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129066 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183101 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126222 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 101231 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139549 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 120195 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106594 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106834 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 21379 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 68610 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 89293 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 76899 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103304 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103994 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121823 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138457 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136563 перегляди
Актуальне
У Києві проведуть рейди по шлагбаумах після смерті людини на Русанівських садах

У Києві проведуть рейди по шлагбаумах після смерті людини на Русанівських садах

Київ • УНН

 • 24660 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Після звістки про смерть людини на Русанівських садах через незаконно встановлений шлагбаум київська влада розробить порядок встановлення шлагбаумів, щоб їх не розміщували самовільно. Про це під час брифінгу у п'ятницю заявив київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Днями на Русанівських садах сталася трагічна ситуація. Коли медики "швидкої" не змогли доїхати до постраждалого чоловіка. Машина "швидкої" зупинилася за 300 метрів від місця призначення. Бо на одній з вулиць були зачинені ворота. А на іншій руху перешкоджав саморобний шлагбаум. На жаль, людина, якій була потрібна медична допомога, померла", - зазначив він.

Кличко зазначив, що інспектор з благоустрою вже вніс припис з вимогою надати дозвільну документацію на встановлення цього шлагбауму. Мер зазначив, що мешканці можуть прибрати його самі. А якщо вимоги припису не будуть виконані до кінця дня п’ятниці, шлагбаум демонтують фахівці столичного благоустрою.

"Таких самовільно встановлених мешканцями перепон для руху в місті багато. І вони створюють проблеми для проїзду служб швидкого реагування – рятувальників, аварійних бригад, швидкої допомоги", - додав Кличко.

За його словами, для комплексного розв'язання цієї проблеми треба розробити та затвердити порядок встановлення шлагбаумів та інших засобів.

"Адже на сьогодні це питання не врегульоване. Ще у 2008 році Київрада виключила пункт, який регулював встановлення шлагбаумів, з Правил благоустрою міста. Розробити новий документ мають Департамент транспортної інфраструктури спільно з Департаментом благоустрою та районами. Я дав таке доручення. Також доручив райадміністраціям столиці здійснити рейди щодо законності встановлених шлагбаумів та інших штучних перешкод, які заважають проїзду спецтранспорту, та надати інформацію до Департаменту благоустрою для відповідного реагування", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32