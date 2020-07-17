У Києві проведуть рейди по шлагбаумах після смерті людини на Русанівських садах

"Днями на Русанівських садах сталася трагічна ситуація. Коли медики "швидкої" не змогли доїхати до постраждалого чоловіка. Машина "швидкої" зупинилася за 300 метрів від місця призначення. Бо на одній з вулиць були зачинені ворота. А на іншій руху перешкоджав саморобний шлагбаум. На жаль, людина, якій була потрібна медична допомога, померла", - зазначив він.



Кличко зазначив, що інспектор з благоустрою вже вніс припис з вимогою надати дозвільну документацію на встановлення цього шлагбауму. Мер зазначив, що мешканці можуть прибрати його самі. А якщо вимоги припису не будуть виконані до кінця дня п’ятниці, шлагбаум демонтують фахівці столичного благоустрою.



"Таких самовільно встановлених мешканцями перепон для руху в місті багато. І вони створюють проблеми для проїзду служб швидкого реагування – рятувальників, аварійних бригад, швидкої допомоги", - додав Кличко.



За його словами, для комплексного розв'язання цієї проблеми треба розробити та затвердити порядок встановлення шлагбаумів та інших засобів.



"Адже на сьогодні це питання не врегульоване. Ще у 2008 році Київрада виключила пункт, який регулював встановлення шлагбаумів, з Правил благоустрою міста. Розробити новий документ мають Департамент транспортної інфраструктури спільно з Департаментом благоустрою та районами. Я дав таке доручення. Також доручив райадміністраціям столиці здійснити рейди щодо законності встановлених шлагбаумів та інших штучних перешкод, які заважають проїзду спецтранспорту, та надати інформацію до Департаменту благоустрою для відповідного реагування", - підсумував Кличко.



Нагадаємо, наступного року планується капітальний ремонт Майдана Незалежності та Хрещатика.