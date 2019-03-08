В Киеве проходит марш за права женщин

Около 500 человек двигаются по улице Хрещатик и бьют в кастрюли. Главными слоганами являются: "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Свобода и равенство", "Права женщин, права человека".



Марш охраняют правоохранители.



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Как сообщал УНН, международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник. В том числе и в Украине. В этот день отмечают достижения женщин независимо от каких-либо различий и границ.