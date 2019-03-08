У Києві проходить марш за права жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Головною вулицею столиці рушила хода за права жінок, пердає кореспондент УНН.
Близько 500 осіб рухаються вулицею хрещатик та бьють у каструлі. Головними слоганами є: "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Свобода та рівність", "Права жінок, права людини".
Марш охороняють правоохоронці.
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Як повідомляв УНН, міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято. Зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежно від будь-яких відмінностей і кордонів.