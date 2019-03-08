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Сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день

Сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято. Зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежно від будь-яких відмінностей і кордонів, передає УНН.

Ідея проведення Міжнародного жіночого дня вперше виникла на початку ХХ століття. Промислово розвинений світ переживав період експансії і потрясінь, демографічного буму і появи радикальних ідеологій.

Так, 28 лютого 1909 року у США відзначався перший національний жіночий день. Жінки продовжували святкувати цей день в останню неділю місяця аж до 1913 року.

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У рамках руху за мир жінки у Росії відзначили перший Міжнародний жіночий день в першу неділю лютого 1913 року. На наступний рік в інших країнах Європи 8 березня жінки провели мітинги або в знак протесту, або в знак солідарності зі своїми сестрами.

Вже у 1975 році, під час Міжнародного року жінок, Організація Об’єднаних Націй вирішила відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня.

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