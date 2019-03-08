Сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято. Зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежно від будь-яких відмінностей і кордонів, передає УНН.