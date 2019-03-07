8 березня жінки зможуть безкоштовно відвідати Київський зоопарк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В столиці України, на Міжнародний жіночий день, 8 березня, жінки зможуть безкоштовно відвідати столичний зоопарк. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку КП “Київський зоопарк” на сторінці у Facebook.
“З нагоди чудового свята весни, краси та вічної молодості, 8 Березня, для всіх жінок вхід до Київзоо — безкоштовний”, — зазначається у оприлюдненому запрошенні.
Як повідомляв УНН, київський зоологічний парк розмістив у мережі фото присвячені бегемоту Лілі та продемонстрував, як вона зростає.
Нагадаємо, у київському зоопарку народилось поні.