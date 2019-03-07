8 марта женщины смогут бесплатно посетить Киевский зоопарк

“По случаю замечательного праздника весны, красоты и вечной молодости, 8 Марта, для всех женщин вход в Киевзоо — бесплатный”, — отмечается в обнародованном приглашении.

Как сообщал УНН, киевский зоологический парк разместил в сети фото посвященные бегемоту Лили и продемонстрировал, как она растет.

Напомним, в киевском зоопарке родился пони.