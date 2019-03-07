8 марта женщины смогут бесплатно посетить Киевский зоопарк
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В столице Украины, на Международный женский день, 8 марта, женщины смогут бесплатно посетить столичный зоопарк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу КП “Киевский зоопарк” на странице в Facebook.
“По случаю замечательного праздника весны, красоты и вечной молодости, 8 Марта, для всех женщин вход в Киевзоо — бесплатный”, — отмечается в обнародованном приглашении.
Как сообщал УНН, киевский зоологический парк разместил в сети фото посвященные бегемоту Лили и продемонстрировал, как она растет.
Напомним, в киевском зоопарке родился пони.