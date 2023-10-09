В Киеве продлили запрет на движение наземного общественного транспорта во время тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киеве будет продолжать действовать запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Об этом сообщили в Telegram-канале КМВА ссылаясь на слова начальника КГВА Сергея Попко, пишет УНН.
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«Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета по электронной петиции о «Возобновлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус). После обсуждений, было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог»,- отметил Сергей Попко.
Детали
Как и раньше, во время воздушной тревоги транспорт будет доставлять пассажиров в ближайшее укрытие. Перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена.
Такое решение, по словам начальника КГВА, обусловлено мерами безопасности, поэтому он попросил всех граждан обратить на это внимание и соблюдать установленные правила.
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