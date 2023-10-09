У Києві продовжили заборону на рух наземного громадського транспорту під час тривоги

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«Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про «Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус). Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог»,- зазначив Сергій Попко.

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Як і раніше, під час повітряної тривоги транспорт матиме довозити пасажирів до найближчого укриття. Перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено.

Таке рішення, за словами начальника КМВА, обумовлене заходами безпеки, тому він попросив усіх громадян звернути на це увагу і дотримуватися встановлених правил.

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