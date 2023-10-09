КМВА підтвердила, що вдень укриття в дитсадках будуть недоступні для сторонніх
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рада оборони Києва підтвердила постанову уряду про те, що в робочий час укриття в дитячих садках будуть недоступними для всіх, окрім персоналу та дітей. Про це сказав начальник КМВА Сергій Попко, слова якого наводить КМВА у Telegram, передає УНН.
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«Згідно з рішенням Ради оборони Києва та відповідно до постанови Кабінету міністрів, укриття в закладах дошкільної освіти можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями», - сказав начальник КМВА Сергій Попко.
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Він уточнив, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.
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