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Укриття в дитсадках під час їхньої роботи будуть зачинені для населення - МОН

Укриття в дитсадках під час їхньої роботи будуть зачинені для населення - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Під час навчального процесу укриття в дитячих садках будуть доступні лише для дітей та їх вихователів. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова, пише УНН.

Цитата

"Під час навчального процесу, коли в садочках знаходяться діти, укриття будуть зачинені для цивільного населення. Ми дуже просимо, будь-ласка, користуйтеся укриттями, які розраховані для цивільного населення", - зазначила Смірнова.

Деталі

Зміна була підтримана в результаті того, що батьки та навчальні заклади порушили питання безпеки найменших українців під час офлайн навчання в садочках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КМВА закликали людей не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є інші

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