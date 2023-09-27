Укриття в дитсадках під час їхньої роботи будуть зачинені для населення - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Під час навчального процесу укриття в дитячих садках будуть доступні лише для дітей та їх вихователів. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова, пише УНН.
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"Під час навчального процесу, коли в садочках знаходяться діти, укриття будуть зачинені для цивільного населення. Ми дуже просимо, будь-ласка, користуйтеся укриттями, які розраховані для цивільного населення", - зазначила Смірнова.
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Зміна була підтримана в результаті того, що батьки та навчальні заклади порушили питання безпеки найменших українців під час офлайн навчання в садочках.
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