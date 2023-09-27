Укриття в дитсадках під час їхньої роботи будуть зачинені для населення - МОН

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"Під час навчального процесу, коли в садочках знаходяться діти, укриття будуть зачинені для цивільного населення. Ми дуже просимо, будь-ласка, користуйтеся укриттями, які розраховані для цивільного населення", - зазначила Смірнова.

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Зміна була підтримана в результаті того, що батьки та навчальні заклади порушили питання безпеки найменших українців під час офлайн навчання в садочках.

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