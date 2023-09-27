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Укрытия в детсадах во время их работы будут закрыты для населения - МОН

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во время учебного процесса укрытия в детских садах будут доступны только детям и их воспитателям. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова, пишет УНН.

Цитата

"Во время учебного процесса, когда в садах находятся дети, укрытия будут закрыты для гражданского населения. Мы очень просим, пожалуйста, пользуйтесь укрытиями, рассчитанными для гражданского населения", - отметила Смирнова.

Детали

Изменения были поддержаны в результате того, что родители и учебные заведения подняли вопросы безопасности самых маленьких украинцев во время офлайн-обучения в садах.

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