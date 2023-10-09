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КГВА подтвердила, что днем укрытия в детсадах будут недоступны для посторонних

КГВА подтвердила, что днем укрытия в детсадах будут недоступны для посторонних

Киев • УНН

 • 919672 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Совет обороны Киева подтвердил постановление правительства о том, что в рабочее время укрытия в детских садах будут недоступны для всех, кроме персонала и детей. Об этом сказал начальник КГВА Сергей Попко, слова которого приводит КГВА в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Согласно решению Совета обороны Киева и в соответствии с постановлением Кабинета министров, укрытия в учреждениях дошкольного образования могут использоваться только участниками образовательного процесса - то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями», - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

Он уточнил, что эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане.

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