В Киеве приземлился самолет Ryanair: на борту может быть менеджмент компании

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63013 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77060 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79774 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100379 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104550 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111529 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122790 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134307 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Киеве приземлился самолет Ryanair: на борту может быть менеджмент компании

В Киеве приземлился самолет Ryanair: на борту может быть менеджмент компании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В аэропорту “Борисполь” приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50 21 февраля. На его борту могут быть представители менеджмента авиакомпании, ведь лайнер Boeing 737-8AS используется в корпоративных целях.

Согласно маршруту, отраженному на ресурсе flightradar24.com, самолет летел из Ирландии, где расположен главный офис авиакомпании.

Как сообщал УНН, ирландский лоукостер Ryanair подтвердил , что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.

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