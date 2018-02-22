У Києві приземлився літак Ryanair: на борту може бути менеджмент компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Літак сів в українському аеропорту близько 20:50 21 лютого. На його борту можуть бути представники менеджменту авіакомпанії, адже лайнер Boeing 737-8AS використовується в корпоративних цілях.
Згідно з маршруту, відображеному на ресурсі flightradar24.com, літак летів з Ірландії, де розташований головний офіс авіакомпанії.
Як повідомляв УНН, ірландський лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.