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У Києві приземлився літак Ryanair: на борту може бути менеджмент компанії

У Києві приземлився літак Ryanair: на борту може бути менеджмент компанії

Київ • УНН

 • 23582 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Літак сів в українському аеропорту близько 20:50 21 лютого. На його борту можуть бути представники менеджменту авіакомпанії, адже лайнер Boeing 737-8AS використовується в корпоративних цілях.

Згідно з маршруту, відображеному на ресурсі flightradar24.com, літак летів з Ірландії, де розташований головний офіс авіакомпанії.

Як повідомляв УНН, ірландський лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.

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