В Киеве презентовали логотипы и кубки финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018

Кличко подчеркнул, что задача для всех - провести финалы Лиги чемпионов на высоком уровне.

"У нас есть все мощности, силы и команда. Несмотря на скептицизм, который был перед "Евровидением" и иногда раздается сейчас по проведению Лиги чемпионов в Киеве, мы сможем провести на высоком уровне это важное спортивное событие следующего года", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Киевсовет уже выделил 50 млн грн на обустройство полей. Со стороны государства также выделено еще 50 млн грн. Приоритет сегодня это обустроить футбольные поля в школах. Все работы планируется завершить до мая. Это мини-поля с искусственным покрытием размером 20 на 40 метров.

Напомним, 24 и 26 мая 2018 года Киев будет принимать финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.