В Киеве презентовали логотипы и кубки финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 32820 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 17618 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102460 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104295 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119639 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104072 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106367 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112877 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117289 просмотра

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В Киеве презентовали логотипы и кубки финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018

В Киеве презентовали логотипы и кубки финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018

Киев  •  УНН

 • 22660 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве сегодня состоялась презентация кубков и логотипов финалов Лиги чемпионов УЕФА-2018. Гостями презентации стали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, послы мужской и женской Лиги чемпионов Андрей Шевченко и Ия Андрущак, передает корреспондент УНН.

Кличко подчеркнул, что задача для всех - провести финалы Лиги чемпионов на высоком уровне.

"У нас есть все мощности, силы и команда. Несмотря на скептицизм, который был перед "Евровидением" и иногда раздается сейчас по проведению Лиги чемпионов в Киеве, мы сможем провести на высоком уровне это важное спортивное событие следующего года", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Киевсовет уже выделил 50 млн грн на обустройство полей. Со стороны государства также выделено еще 50 млн грн. Приоритет сегодня это обустроить футбольные поля в школах. Все работы планируется завершить до мая. Это мини-поля с искусственным покрытием размером 20 на 40 метров.

Напомним, 24 и 26 мая 2018 года Киев будет принимать финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.

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