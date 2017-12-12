У Києві презентували логотипи та кубки фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві сьогодні відбулась презентація кубків та логотипів фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018. Гостями презентації стали президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів Андрій Шевченко та Ія Андрущак, передає кореспондент УНН.
Кличко наголосив, що завдання для всіх — провести фінали Ліги чемпіонів на високому рівні.
“У нас є всі потужності, сили та команда. Незважаючи на скептицизм, який був перед „Євробаченням“ і іноді лунає зараз щодо проведення Ліги чемпіонів у Києві, ми зможемо провести на високому рівні цю важливу спортивну подію наступного року”, — підкреслив Віталій Кличко.
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Київрада вже виділила 50 млн грн на облаштування полів. З боку держави також виділено ще 50 млн грн. Пріоритет сьогодні це облаштувати футбольні поля у школах. Усі роботи планується завершити до травня. Це міні-поля зі штучним покриттям розміром 20 на 40 метрів.
Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.