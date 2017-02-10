В Киеве презентовали книгу памяти о погибших бойцах АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Киеве в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялась презентация книги "Путь в вечность", в которой рассказывается о погибших в зоне АТО бойцах, которые до войны работали на шахтах Донбасса, передает корреспондент УНН.
"Я работала со своим сыном на шахте. Он был шахтером. Затем мобилизовали, сначала он прошел Иловайск в составе 40-го батальона, а затем было Дебальцево в составе 17-й бригады Криворожской", - рассказала Любовь Попова, мать погибшего в Дебальцевском котле бойца Александра.
После потери сына женщина вместе с другими матерями погибших бойцов собрала воспоминания друзей, близких и создала книгу памяти.
Всего в сборнике - 28 историй жизни шахтеров, погибших во время боевых действий на востоке Украины.
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Тираж книги - 1 тыс. экземпляров.
Сборник представили военнослужащим столичного гарнизона, курсантам высших военных учебных заведений и воспитанникам Киевского военного лицея имени Богуна.