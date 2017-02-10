В Киеве презентовали книгу памяти о погибших бойцах АТО

"Я работала со своим сыном на шахте. Он был шахтером. Затем мобилизовали, сначала он прошел Иловайск в составе 40-го батальона, а затем было Дебальцево в составе 17-й бригады Криворожской", - рассказала Любовь Попова, мать погибшего в Дебальцевском котле бойца Александра.

После потери сына женщина вместе с другими матерями погибших бойцов собрала воспоминания друзей, близких и создала книгу памяти.

Всего в сборнике - 28 историй жизни шахтеров, погибших во время боевых действий на востоке Украины.

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Тираж книги - 1 тыс. экземпляров.

Сборник представили военнослужащим столичного гарнизона, курсантам высших военных учебных заведений и воспитанникам Киевского военного лицея имени Богуна.