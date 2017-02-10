У Києві презентували книгу пам’яті про загиблих бійців АТО

“Я працювала зі своїм сином на шахті. Він був шахтарем. Потім мобілізували, спочатку він пройшов Іловайськ в складі 40-го батальйону, а потім було Дебальцево у складі 17-ї бригади Криворізької”, – розповіла Любов Попова, мати загиблого у Дебальцевському котлі бійця Олександра, яка й упорядкувала книгу.

Після втрати сина жінка разом з іншими матерями загиблих бійців зібрала спогади друзів, близьких і створила книгу пам’яті.

Всього у збірнику – 28 історій життя шахтарів, які загинули під час бойових дій на сході України.

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Наклад книги – 1 тис. екземплярів.

Збірник презентували військовослужбовцям столичного гарнізону, курсантам вищих військових навчальних закладів та вихованцям Київського військового ліцею імені І.Богуна.