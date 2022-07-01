В Киеве работает только 34 детсада. В КГГА рассказали, когда откроют остальные
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В украинской столице возобновили работу 34 детских сада. Такое решение город принял в связи с тем, что в столицу постепенно возвращаются жители. Местные власти готовы увеличить количество опорных садиков, если это потребуется. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
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"Столица постепенно оживает, возобновляет работу бизнес. И не у всех вернувшихся на работу родителей есть возможность с кем-то оставить детей. Соответственно возникла необходимость возобновить работу детских садов. С увеличением количества детей дошкольного возраста в столице город готов увеличить и количество опорных садов", - отметил Николай Поворозник.
Детали
По его словам, на сегодняшний день садики посещают почти 900 детей, до войны ходили 100 тысяч детей.
Он также напомнил, что в столичные сады могут отправить своих детей не только жители Киева, но и временно перемещенные лица и военнослужащие. Для тех родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого обратиться в свое детское учебное заведение и получить направление.
«В то же время в столице остается опасность обстрелов. Поэтому призываю родителей не торопиться с возвращением детей в столицу. По возможности оставайтесь в более безопасных местах, ведь для врага Киев остается целью номер один», – отметил Николай Поворозник.
Какие дошкольные учреждения работают в Киеве:
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- Голосеевский район – 6 садиков (№106, 196, 262, 340, 389, 798)
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- Дарницкий район - 2 сада (№550, 809)
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- Деснянский район - 1 сад (№758)
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- Днепровский район – 4 садика (№244, 535, 619, 655)
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- Оболонский район – 3 садика (№30, 572, 704)
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- Печерский район - 1 садик (№424)
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- Подольский район – 3 садика (№307,486,777)
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- Святошинский район – 3 садика (№33, 179, 214)
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- Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)
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- Шевченковский район – 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810).
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Дополнение
В начале мая в Украине более 3 400 заведений дошкольного образования возобновили работу, также в детсады пошли 1 800 детей-переселенцев. Часть заведений используют элементы дистанционного обучения.