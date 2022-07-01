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У Києві працюють лише 34 дитсадки. У КМДА розповіли, коли відкриють решту

У Києві працюють лише 34 дитсадки. У КМДА розповіли, коли відкриють решту

Київ • УНН

 • 471942 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. В українській столиці відновили роботу 34 дитячі садочки. Таке рішення місто прийняло у зв’язку із тим, що у столицю поступово повертаються мешканці. Місцева влада готова збільшити кількість опорних садочків, якщо в цьому буде потреба. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

Цитата

"Столиця поступово оживає, відновлює роботу бізнес. І не у всіх батьків, які повернулися на роботу, є можливість з кимось залишити дітей. Відповідно, виникла необхідність відновити роботу дитячих садочків. Із збільшенням кількості дітей дошкільного віку у столиці, місто готове збільшити й кількість опорних садочків", - зазначив Микола Поворозник.

Деталі

За його словами, на сьогодні садочки відвідують майже 900 дітей, до війни ходили 100 тисяч дітей.

Він також нагадав, що до столичних садочків можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці. Для тих батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитись до київського садочка і після цього так само звернутись до свого дитячого навчального закладу та отримати направлення.

"Водночас у столиці залишається небезпека обстрілів. Тому закликаю батьків не поспішати з поверненням дітей до столиці. За можливості залишайтеся у більш безпечних місцях, адже для ворога Київ лишається ціллю номер один", – зазначив Микола Поворозник.

Які дошкільні заклади працюють в Києві: 

  • Голосіївський район - 6 садків (№106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницький район - 2 садки (№550, 809)
  • Деснянський район - 1 сад (№758)
  • Дніпровський район - 4 садки (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонський район - 3 садки (№30, 572, 704)
  • Печерський район - 1 садок (№424)
  • Подільський район - 3 садки (№307,486,777)
  • Святошинський район - 3 садки (№33, 179, 214)
  • Солом'янський район - 6 садків (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)
  • Шевченківський район - 5 садків (№79, 112, 180, 429, 810).

Доповнення

На початку травня в Україні понад 3 400 закладів дошкільної освіти відновили роботу, також до дитсадків пішли 1 800 дітей-переселенців. Частина закладів використовують елементи дистанційного навчання.

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