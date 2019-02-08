В Киеве поезд сбил насмерть железнодорожника

"Да, подтверждаю", - ответили в полиции на вопрос, сбил поезд железнодорожника возле станции Киев-Волынский.



По данным полиции, сообщение поступило вчера в 19:06. Мужчина 1986 года рождения погиб на месте.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Сейчас следственные действия продолжаются.



Напомним, под Глевахой микроавтобус на смерть сбил пешехода.