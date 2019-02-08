В Киеве поезд сбил насмерть железнодорожника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве возле станции Киев-Волынский поезд сбил насмерть работника "Укрзализныци". Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции в Киеве.
"Да, подтверждаю", - ответили в полиции на вопрос, сбил поезд железнодорожника возле станции Киев-Волынский.
По данным полиции, сообщение поступило вчера в 19:06. Мужчина 1986 года рождения погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, под Глевахой микроавтобус на смерть сбил пешехода.