Під Глевахою мікроавтобус на смерть збив пішохода

"31-річний водій, житель Глевахи, керуючи пасажирським мікроавтобусом, допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У результаті пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що водій пройшов освічування і перебував у тверезому стані. Транспортний засіб вилучено та поміщено на штрафмайданчик. Тіло загиблого направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху – ред.) Кримінального кодексу України. Водія було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому судом вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області чоловік за кермом Kia Sorento збив двох пішоходів.



