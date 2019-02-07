Під Глевахою мікроавтобус на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Близько 7 ранку на перехресті поблизу села Глевахи, водій на пасажирському мікроавтобусі, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора, збив пішохода, в результаті чого він помер на місці події. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
"31-річний водій, житель Глевахи, керуючи пасажирським мікроавтобусом, допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У результаті пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що водій пройшов освічування і перебував у тверезому стані. Транспортний засіб вилучено та поміщено на штрафмайданчик. Тіло загиблого направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху – ред.) Кримінального кодексу України. Водія було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому судом вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області чоловік за кермом Kia Sorento збив двох пішоходів.